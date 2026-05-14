|
14.05.2026 06:31:29
Technos: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Technos hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 BRL, nach 0,070 BRL im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,3 Millionen BRL – ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Technos 86,7 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!