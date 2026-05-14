Technos: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Technos hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 BRL, nach 0,070 BRL im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,3 Millionen BRL – ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Technos 86,7 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at