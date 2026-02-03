Techwing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Techwing veröffentlichte am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 175,24 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Techwing ein Ergebnis je Aktie von -730,000 KRW vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,93 Prozent auf 33,88 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,68 Milliarden KRW gelegen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 94,90 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 45,49 Milliarden KRW gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 202,41 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Techwing -584,000 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 159,13 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 14,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 185,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 760,65 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 170,73 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at