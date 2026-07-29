TECMO KOEI legte Quartalsergebnis vor

TECMO KOEI hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 33,97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TECMO KOEI 19,23 JPY je Aktie verdient.

TECMO KOEI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,37 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at