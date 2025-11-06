Tegma Gestao Logistica SA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tegma Gestao Logistica SA präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Tegma Gestao Logistica SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,28 BRL je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 634,2 Millionen BRL, während im Vorjahreszeitraum 603,8 Millionen BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at