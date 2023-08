Tele Columbus-Aktie: Nach drei Tagen Störung sind betroffene Berliner TV- und Internetanschlüsse wieder am Netz

Eine größere Störung bei Fernseh- und Internetanschlüssen in Berlin ist nach mehr als drei Tagen behoben.

Alle betroffenen Haushalte würden wieder versorgt, teilte der Anbieter Tele Columbus am Sonntag mit. Ursache für die Störung waren Tiefbauarbeiten eines anderen Unternehmens im Stadtteil Rummelsburg, bei denen am Mittwoch Glasfaserkabel durchtrennt wurden. Rund 100'000 TV-Haushalte und 25'000 Internetkunden waren nach Angaben von Tele Columbus davon betroffen. Nach der Störung gelang es, die Kunden nach und nach wieder anzuschließen. Nun sind alle wieder am Netz.

/kr/DP/he

BERLIN (dpa-AFX)