|
06.11.2025 06:31:29
Telefonica: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Telefonica äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Telefonica hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 EUR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,96 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,02 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!