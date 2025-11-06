Telefonica: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Telefonica äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Telefonica hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,96 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,02 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at