Telenet Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Telenet Group ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Telenet Group die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Telenet Group 0,300 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Telenet Group 721,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 702,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at