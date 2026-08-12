TelyRx: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TelyRx stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

TelyRx vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at