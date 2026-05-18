Ten legte Quartalsergebnis vor

Ten gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at