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01.05.2026 06:31:29
Tenable präsentierte Quartalsergebnisse
Tenable äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,190 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 262,1 Millionen USD gegenüber 239,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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