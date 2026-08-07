Teradata legte Quartalsergebnis vor

Teradata stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 408,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 410,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at