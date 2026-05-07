T.e.r.n.a.- Rete Elettrica Nazionale Spa Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs Aktie
WKN DE: A1T8LG / ISIN: US88088L1035
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07.05.2026 19:17:32
Terna Q1 Profit Rises On Higher Revenue
(RTTNews) - Italian power grid operator Terna S.p.A. (TRN.MI, TEZNY) on Thursday reported a slight increase in first-quarter profit, driven by nearly 10% revenue growth.
Group net income increased to 277 million euros from 275 million euros in the year-ago quarter.
Revenue rose 9.6% to 989 million euros from 902 million euros last year, driven primarily by strong growth in non-regulated and international activities.
EBITDA increased 7% to 698 million euros from 652 million euros a year ago.
The company said revenue from non-regulated and international activities surged 32% to 194 million euros, while revenue from regulated activities increased 5% to 795 million euros.
Operating costs rose 16.5% to 291 million euros, reflecting business expansion across regulated, non-regulated, and international operations.
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