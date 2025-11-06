TerrAscend Aktie
TerrAscend Corp. Q3 Loss Decreases
(RTTNews) - TerrAscend Corp. (TSNDF) announced Loss for third quarter of -$9.91 million
The company's earnings came in at -$9.91 million, or -$0.04 per share. This compares with -$15.84 million, or -$0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.1% to $65.10 million from $65.16 million last year.
TerrAscend Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$9.91 Mln. vs. -$15.84 Mln. last year. -EPS: -$0.04 vs. -$0.06 last year. -Revenue: $65.10 Mln vs. $65.16 Mln last year.
Analysen zu TerrAscend Corp Registered Shsmehr Analysen
