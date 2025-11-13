Terumo präsentierte Quartalsergebnisse

Terumo ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Terumo die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,76 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Terumo 19,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Terumo 274,97 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 250,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at