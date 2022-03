Tesla-Aktie: Studiendaten zeigen kräftigen Anstieg von EV-Verkäufen in 2021 - Tesla weltweit an der Spitze

• Verkäufe von Elektrofahrzeugen klettern 2021 um 109 Prozent gegenüber dem Vorjahr• Festlandchina mit 3,2 Millionen verkauften EVs - etwa die Hälfte aller Verkäufe weltweit• Tesla mit Anteil von 14 Prozent Marktführer - Konkurrenz holt auf

Laut einer Studie des Analyseunternehmens Canalys wurden 2021 weltweit 6,5 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft - das entspricht einem Anstieg von 109 Prozent gegenüber 2020 -, während der gesamte globale Automarkt im vergangenen Jahr nur um vier Prozent gewachsen ist, da die Autobranche weiter mit Corona-Beschränkungen und Halbleiter-Engpässen zu kämpfen hatte. Aus dem Canalys-Bericht geht hervor, dass der Verkauf von Elektrofahrzeugen neun Prozent aller Pkw-Verkäufe im Jahr 2021 ausmachte. Zu den Elektrofahrzeugen zählt das Analyseunternehmen sowohl vollelektrische Fahrzeuge als auch Plug-in-Hybrid-Pkw. Wie Canalys berichtet, ist die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im Jahr 2021 stark geblieben, jedoch wären noch viel mehr EVs verkauft worden, wäre die Komponentenknappheit nicht gewesen, von der die Autohersteller weltweit nach wie vor betroffen sind.

Chinesischer EV-Markt boomt

Canalys‘ Studie ergab, dass 2021 auf dem chinesischen Festland mehr als 3,2 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft wurden, was etwa der Hälfte aller weltweit verkauften Elektroautos und zwei Millionen mehr als noch im Jahr 2020 entspricht. Insgesamt 15 Prozent der im vergangenen Jahr auf dem chinesischen Festland verkauften Neuwagen waren Elektrofahrzeuge - der Prozentsatz ist damit mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 2020 - und die Canalys-Analysten sehen immer noch eine große Chance für zukünftiges Wachstum im Jahr 2022 und darüber hinaus. "Viele neue Modelle werden jeden Monat in jedem wichtigen Marktsegment auf den Markt gebracht, von kleinen, preiswerten Stadtautos bis hin zu Mainstream- und Premium-Limousinen und SUVs", so Jason Low, Principal Analyst bei Canalys.

Das meistverkaufte EV-Modell auf dem chinesischen Festland war laut Canalys im vergangenen Jahr der Wuling Hongguang Mini EV. Auf Rang 3 und 4 folgten mit dem Model Y und dem Model 3 zwei Modelle des US-Elektroautobauers Tesla. Doch auch BYD hat sein Angebot an Elektrofahrzeugen erweitert und ist laut dem Analyseunternehmen mit mehreren beliebten vollelektrischen und Plug-in-Hybridmodellen die führende Elektrofahrzeugmarke in China.

Elektrifizierung schreitet auch in Europa voran

Auch in Europa stellen die Traditionsautobauer immer mehr auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb um. Wie die Canalys-Studie ergab, machten Elektrofahrzeuge im vergangenen Jahr 19 Prozent des gesamten Autoabsatzes in Europa aus. 2,3 Millionen EVs wurden im vergangenen Jahr ausgeliefert, was etwa 35 Prozent aller weltweit verkauften Elektroautos entspricht. In Europa schaffte es Teslas Model 3 auf den ersten Platz der meistverkauften Elektroautos, während VW der führende Hersteller von Elektrofahrzeugen war, wobei sich laut Canalys auch mehrere Modelle von AUDI, Skoda und VW gut verkauften. Canalys-Analyst Ashwin Amberkar sieht in Europa weiterhin eine starke Nachfrage nach Elektrofahrzeugen: "Tatsächlich machten Elektrofahrzeuge in vielen europäischen Ländern mehr als ein Viertel der verkauften Neuwagen aus." Er weist jedoch auch darauf hin, dass Kunden teils mit Wartezeiten von neun bis zwölf Monaten für ein neues Elektrofahrzeug rechnen müssen.

US-Markt hinkt hinterher

Während Festlandchina und Europa einen starken Anteil der Elektrofahrzeuge an den verkauften Neuwagen im vergangenen Jahr vorweisen konnten, hinken die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA laut Canalys weiterhin hinterher. Die Studie ergab, dass zwar mehrere neue Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht wurden und die Verkaufsdynamik und das Verbraucherinteresse zunahmen, dennoch waren nur vier Prozent der 2021 in den USA verkauften Neuwagen Elektrofahrzeuge. Die USA kamen nach Berechnungen von Canalys auf einen Anteil von rund acht Prozent an den weltweit verkauften Elektroautos 2021.

Marktführer auf dem US-Markt war laut dem Analyseunternehmen 2021 Tesla - der Musk-Konzern hatte einen geschätzten Anteil von knapp 60 Prozent. "Die EV-Verkäufe der Konkurrenz sind in den USA bei weitem nicht annähernd so hoch wie die von Tesla, seit die Auslieferungen des Model 3 im Jahr 2018 hochgefahren sind. Tesla übertrifft sogar viele Premium-Automarken auf dem Gesamtmarkt", erklärt Chris Jones, VP und Chief Analyst bei Canalys. Jones erwartet zudem, dass "Pick-up-Trucks […] dem US-Markt für Elektrofahrzeuge im Jahr 2022 einen enormen Aufschwung verleihen" werden.

Tesla bleibt Marktführer - Konkurrenz holt auf

Die Studie von Canalys ergab, dass sich Tesla 2021 nicht nur in den USA auf Platz eins befand, sondern auch den weltweiten Markt für Elektrofahrzeuge, mit einem Anteil von 14 Prozent, anführte. Der Verkauf des Model Y startete in den Hauptmärkten im Jahr 2021 und überholte laut Canalys schnell den Model 3 in Festlandchina und den USA. Die Fahrzeugproduktion von Tesla ist laut dem Analyseunternehmen "auf dem chinesischen Festland gut etabliert und wird in Europa im ersten Halbjahr 2022 beginnen". Bei Tesla konzentriert man sich derzeit auf die Auslieferung bestehender Modelle und plant 2022 keine neuen Modelle auf den Markt zu bringen.

Auf Platz zwei, mit einem Marktanteil von zwölf Prozent, landete der Volkswagen-Konzern. Laut Canalys-Daten verdoppelte das Unternehmen 2021 seine Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr und führte damit den Markt in Europa an. Dabei stammten fast 60 Prozent der EV-Verkäufe des Konzerns von der Marke VW, aber auch die Marken AUDI, Cupra, Porsche, SEAT und Skoda stützten, "was dem Unternehmen eine Präsenz in einer Reihe von EV-Segmenten verschaffte", so Canalys.

Auf VW folgt die Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) auf Platz drei. SAIC, die größte chinesische Gruppe von Herstellern von Kraftfahrzeugen und -Teilen, kam laut Canalys‘ Studie im vergangenen Jahr auf einen Anteil von elf Prozent am weltweiten Markt für Elektrofahrzeuge. Der große Erfolg innerhalb der Gruppe ist, wie bereits zuvor erwähnt, der Wuling Hongguang Mini EV, der sich auf dem chinesischen Festland auf der Spitzenposition befindet. Daneben trugen laut dem Analyseunternehmen unter anderem auch Elektrofahrzeuge der SAIC-eigenen Marken Baojun, Maxus, MG und Roewe zum Erfolg der Gruppe bei.

Mit BYD folgt ein weiterer chinesischer Elektroautobauer auf Platz vier. BYD kam den Daten von Canalys zufolge im vergangenen Jahr auf einen Anteil von neun Prozent am weltweiten Markt für EVs und konnte "eine besonders starke zweite Jahreshälfte" verzeichnen. Die Verkäufe der Elektrofahrzeuge sind laut der Analyse 2021 um mehr als 200 Prozent gestiegen, mit mehr als zwölf Modellen, die auf dem chinesischen Festland erhältlich sind. Das Unternehmen hat jedoch auch über Festlandchina hinaus expandiert.

Auf Platz fünf der Autobauer mit dem größten Marktanteil an verkauften Elektrofahrzeugen weltweit im Jahr 2021 landete der Automobilhersteller Stellantis, der im Januar 2021 aus der Fusion von Fiat Chrysler und PSA entstand. Stellantis kam, wie Canalys berichtet, im vergangenen Jahr auf einen Marktanteil von sechs Prozent. Die Fahrzeuge von Peugeot, Opel/Vauxhall und Fiat haben sich laut Canalys alle gut verkauft, wobei "elektrifizierte Versionen beliebter Kompaktwagen […] in Europa der Schlüssel zum Erfolg" waren.

Laut Daten von Canalys kam BMW im vergangenen Jahr auf einen Anteil von fünf Prozent am weltweiten EV-Markt und liegt damit auf Platz sechs. BMW steigerte seinen Absatz von Elektrofahrzeugen um 70 Prozent, verlor jedoch gegenüber seinen schneller wachsenden Wettbewerbern an Boden, so das Analyseunternehmen. Das meistverkaufte Elektrofahrzeug war 2021 der in China gebaute BMW iX3, mit China als größtem Endverbrauchermarkt. Darauf folgten der Mini Cooper SE und der BMW i3.

Auch der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai erreichte laut Canalys im Jahr 2021 einen Anteil von fünf Prozent am weltweiten EV-Markt. Hyundai und Kia haben, wie das Analyseunternehmen berichtet, "mit ihren Zwillings-Modellen gut abgeschnitten". Der Hyundai Kona und der Kia Niro verkauften sich 2021 gut und der Hyundai Ioniq 5 und der Kia EV6 kamen Mitte 2021 auf den Markt. Zudem habe der Konzern die Chipknappheit bisher besser gemeistert als viele seiner Wettbewerber.

Redaktion finanzen.at