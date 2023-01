Tesla Aktienanalyse: Der Elektroauto-Hersteller bricht Rekorde





Der Elektroauto-Pionier Tesla steht im Fokus von Tradern und Analysten zugleich. Immerhin hatte die Aktie im vergangenen Jahr rund 70 Prozent verloren und avancierte damit vom ehemaligen Highflyer zu einer Art „Sorgenkind“ an der Börse. Ob dies nur auf die hohe Bewertung zurückzuführen ist oder auch auf diverse Rückkopplungen von CEO Elon Musk, ist Interpretationssache. Fakt ist jedenfalls, dass Elon Musk nach diesem Kursrutsch seine Position als der reichste Mensch der Welt aufgeben musste.





Dennoch konnte das Unternehmen durchaus erfolgreich durch das letzte Quartal geführt werden. Preisnachlässe zunächst in China und später in Europa und auch in Amerika selbst sorgten für eine anhaltend hohe Nachfrage und hielt die Konkurrenz auf Abstand. Dies spiegelte sich in den jüngsten Quartalszahlen vom gestrigen Abend wider.





Das Nettoergebnis für das Gesamtjahr 2022 konnte um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar ansteigen und allein im vierten Quartal wurde ein Gewinn von 3,69 Milliarden Dollar oder ein Plus von 60 Prozent erzielt. Damit gab es ein erneutes Rekord-Quartal und zudem ein Rekordjahr zu vermelden. An der Börse kam dies sehr gut an, sodass der Aktienkurs bereits in der Nachbörse um mehr als 7 Prozent anstieg.





In Summe wurden 1,3 Millionen Elektroautos verkauft. Das entspricht einem Zuwachs von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einziges Manko ist hierbei, dass man damit das von Elon Musk selbst gesteckte Ziel von 50 Prozent Steigerung etwas verfehlte und sogar im vierten Quartal das Wachstum mit „nur“ 31 Prozent hinter den Flüsterschätzungen zurückbleiben musste.





Am Markt wird nun darüber spekuliert, ob Preissenkungen am Ende das richtige Mittel sind, um eine Marktführerschaft zu verteidigen. Darunter litt die Marge und womöglich leidet in Zukunft darunter auch die Qualität der Produkte. Weiterhin ist noch unklar, wann genau die große Auslieferung der Truck-Serie beginnt. Im Dezember 2022 erhielt Pepsi zunächst 15 der futuristisch anmutenden Exemplare. Doch eine breite Marktabdeckung soll wohl erst im Jahr 2024 anstehen.





Wir bewerten die Eckdaten der Bilanz im Interview für Sie und geben Ihnen mit dem Freestoxx-Tool einen detaillierten Blick auf das Chartbild.







