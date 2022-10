Tesla bleibt an der Spitze der innovativsten E-Autobauer - Mercedes-Benz mit deutlicher Verbesserung

Unter den Autobauern ist Tesla im Bereich Elektromobilität am innovativsten und hat seiner Kundschaft am meisten zu bieten - dies ergibt der neue "Electromobility Report 2022" vom Center of Automotive Management. Auch VW und BYD schneiden gut ab.

• Tesla schneidet im "Electromobility Report 2022" mit dem besten Indexstand ab• Nur drei Autobauer erreichen mehr als 100 Indexpunkte• Mercedes-Benz hat sich im Vergleich zum Vorjahr am stärksten verbessert

Einstufung der Hersteller nach Reichweite, Verbrauch und Leistung

Jedes Jahr erstellt das Center for Automotive Management (CAM) einen Bericht zur Innovationsstärke verschiedener E-Autobauer. Anfang Oktober wurden mit dem "Electromobility Report 2022" die aktuellen Daten veröffentlicht. Das Ergebnis: Tesla ist erneut der mit Abstand innovativste Hersteller.

Für die Bewertung der Autobauer aus der E-Branche hat das CAM einen Index erstellt. Bei der Punktevergabe wurden nach Angaben des Instituts insbesondere Innovationen in den Bereichen Reichweite, Verbrauch und Ladeleistung berücksichtigt, die "zu einer Verbesserung des Kundennutzens führen". Dafür habe man eine Basis von insgesamt 512 einzeln bewerteten Serieninnovationen herangezogen.

Nur Tesla, VW und BYD erreichen Bewertungen von über 100 Indexpunkten

Tesla wurde mit Abstand am höchsten eingestuft und steht bei 188,2 Indexpunkten. Das sind 14,8 Punkte mehr als im letzten Jahr, was - so die Informationsplattform ecomento mit Verweis auf die Studie - auf Innovationen der Energiezellenstruktur zurückzuführen ist, die 16 Prozent mehr Reichweite und 14 Prozent niedrigere Kosten pro Kilowattstunde ermöglichen. "Fast Follower" ist VW mit 149,4 Indexpunkten (+12,2 Punkte), gefolgt vom chinesischen Autobauer BYD auf Platz drei. BYD erreicht 112,3 Indexpunkte, was ganze 36,0 Punkte mehr sind als 2021. Zurückzuführen ist dieser große Sprung nach Angaben von ecomento auf eine neu eingeführte "Cell-to-Battery"-Technologie, Segmenteinheiten wie den neuen Denza D9 mit 620 Kilometern Reichweite und 166 Kilowatt Ladeleistung und weitere Neuerungen bei den Modellen Yuan Plus, Tang EV und Han EV.

Mercedes-Benz steht zwar nur auf Platz vier und konnte wie alle übrigen Autobauer die 100-Punkte-Marke nicht erreichen, ist aber der Hersteller mit den meisten dazugewonnenen Indexpunkten: Die neue Business-Limousine EQE hat Mercedes-Benz mit einer Reichweite von 645 Kilometern, einer sehr guten Ladeleistung und minimalem Verbrauch ganze 40,7 Indexpunkte nach oben katapultiert. Damit liegt der Autobauer nun bei 84,5 Punkten.

Chinesische Autobauer werden auch in Europa stärkere Konkurrenz

Tesla, VW und BYD führen nicht nur den diesjährigen CAM-Innovationsindex an, sondern sind laut Statista in derselben Reihenfolge auch die Marktführer im Bereich Elektromobilität. Tesla habe 2021 rund 936.200 Fahrzeuge verkauft, dem Hersteller zufolge waren es alleine in den Monaten Januar bis September 2022 bereits über 800.000 Exemplare - die Stellung als Marktführer dürfte also bestehen bleiben. ecomento zitiert Stefan Bratzel, der die CAM-Studie geleitet hat: "Die Elektromobilität wächst in allen großen Automobilregionen weit überdurchschnittlich zum Gesamtmarkt. Es zeigt sich, dass die innovationsstarken Automobilhersteller im Bereich batterieelektrischer Fahrzeuge auch zu den Marktführern der E-Mobilität zählen. Das gilt […] auch für chinesische Automobilhersteller, die jetzt auch in Europa den Marktzugang suchen. Die hohe Innovationsstärke und häufig bessere Lieferfähigkeit machen die neuen Player zu ernstzunehmenden Wettbewerbern für die etablierten Automobilhersteller."

So stehen etwa die Hersteller Hyundai, Geely, General Motors und SAIC auf den Plätzen fünf bis acht des Innovationsindex’, während Renault, BMW, Nissan und Ford weniger Indexpunkte gesammelt haben.

Redaktion finanzen.at