Tesla: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tesla hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 22,99 ARS gegenüber 43,97 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 35 784,61 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25 690,60 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 89,68 ARS. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 124,54 ARS je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 32,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 118 101,10 Milliarden ARS im Vergleich zu 89 452,25 Milliarden ARS im Vorjahr.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
