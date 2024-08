Tesla will bei Millionen Autos per Software Motorhaubenfehler ausräumen

WASHINGTON/AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will per Softwareupdate bei fast zwei Millionen Autos einen möglichen Fehler an der Motorhaube beseitigen. Von dem Problem sind bis zu 1,85 Millionen Autos betroffen, wie aus Dokumenten der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) auf deren Webseite vom Dienstag hervorgeht.

Bestimmte Autos der Modellreihen 3, S, X und Y aus den Modelljahren 2020 bis 2024 sind betroffen. Nach dem Öffnen der Motorhaube erkennt das System der Autos unter Umständen nicht, dass die Verriegelung offen ist und verhindert damit eine Benachrichtigung des Fahrers über eine nicht verriegelte Motorhaube. Das könne in einem vollständigen Öffnen der Haube während der Fahrt resultieren und entsprechend das Unfallrisiko erhöhen, hieß es.

Bereits seit dem 18. Juni verteilt Tesla ein sogenanntes Over-the-air-Update für die Fahrzeugsoftware über das Internet. Bis zum 20. Juli waren dem Autobauer keine Unfälle wegen des möglichen Defekts an dem Haubenverschluss bekannt, bei einigen wenigen Fahrzeugen jedoch wurde der Fehler beanstandet. Die Behörde führt den Vorgang als offiziellen Rückruf ("Recall"), auch wenn die Wagen nicht in die Werkstatt müssen./men/jha/