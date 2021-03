Teslas Cybertruck kann Energie für Tiny House liefern, sagt Elon Musk

Noch in diesem Jahr möchte Tesla mit der Produktion seiner Elektro-Pickups an den Start gehen. Wie Tesla-Chef Elon Musk nun auf Twitter bestätigt, sollen die Cybertrucks eine außergewöhnliche Funktion erfüllen können.

• Energieversorgung neben Tiny House auch bei Wohnmobilen und Caravans möglich• Besonders nützlich für Energieversorgung bei Campingausflügen• Emissionsfreies Camping durch Cybertruck

Netzunabhängige Energieversorgung durch Teslas Cybertruck

Das auffällige Design verschafft dem Cybertruck bereits unter optischen Gesichtspunkten ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Automobilmarkt. Doch nicht nur optisch soll der elektrisch betriebene Pickup des US-amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla speziell sein. Wie Tesla-Chef Elon Musk in einem Tweet auf Nachfrage eines weiteren Twitter-Users bestätigte, soll die Batterie eines Cybertrucks die Energieversorgung eines Tiny House gewährleisten können. Der Twitter-User wollte wissen, ob er sein Tiny House an den Cybertruck anschließen könne, um es mit Strom zu versorgen. Die knappe Antwort Elon Musks: ja.

Yes - Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2021

Laut dem Portal "Electrek" würde dies bedeuten, dass der Cybertruck über bidirektionale Ladekapazitäten bei den hinteren Steckdosen verfügen könnte. Diese Steckdosen seien dem Portal zufolge besonders für Campingausflüge nützlich, da die Kapazitäten des Cybertrucks auch den Anschluss eines Wohnmobils oder Caravans zulassen. Das soll es Besitzern des Cybertrucks ermöglichen, in Verbindung mit einsetzbaren Solarplatten auf dem Dach des Wohnmobils unabhängig von einem Netzanschluss campen zu können und dennoch mit Energie versorgt zu werden. Musk hat diesbezüglich bereits eine Wohnmobil-Konfiguration für den Cybertruck mit den Worten eines "kranken Anbaugerätes" vorgestellt, so Electrek.

Teslas Cybertruck in drei Varianten

Diesem Unterfangen spielen zusätzlich die Anhängerkapazitäten des Pickups in die Karten. Mit dem Cybertruck sollen sich Lasten von über sechs Tonnen ziehen lassen können. Das ermöglicht, eine Vielzahl an verschiedenen Anhängern und Wohnmobilen mit dem Cybertruck zu bewegen und diese zusätzlich mit Energie zu versorgen - völlig frei von Emissionen. Das macht den Elektro-Pickup ohnehin für campingbegeisterte Kunden interessant, die ihre CO2-Emissionen möglichst umfangreich in Grenzen halten möchten.

Wie Tesla bei der Vorstellung des Cybertrucks im November 2019 verkündete, soll der Pickup in drei Motorisierungen erhältlich sein. Die einmotorige Version soll eine Reichweite von rund 400 km bieten können und für rund 40.000 US-Dollar erhältlich sein. Bei der zweimotorigen Variante wirbt das Unternehmen mit einer Reichweite von knapp 500 km - Kostenpunkt: fast 50.000 US-Dollar. Bei der dreimotorigen Variante sollen gar 800 km zurückgelegt werden können, ehe eine weitere Aufladung nötig ist. Dafür ist die Version mit einem kolportierten Preis von knapp 70.000 US-Dollar die teuerste der drei Varianten. Ende 2021 soll die Produktion beginnen. Der Verkaufsstart ist für das kommende Jahr angedacht.

Redaktion finanzen.at