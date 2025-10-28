On The Market Aktie
WKN DE: A2JD06 / ISIN: GB00BFN3K335
|
28.10.2025 18:29:00
Tesla’s European sales are backsliding as China encroaches further on the market
Tesla Inc.’s sales in Europe are on the decline as Chinese companies, including rival BYD Co., continue to increase their share of the market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu On The Market PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu On The Market PLC Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!