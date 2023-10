Texas Instruments-Aktie tiefrot: Quartalsbilanz von Texas Instruments enttäuscht

Im vierten Quartal geht Texas Instruments von einem Umsatzrückgang im Vergleich zu den drei Monaten bis Ende September aus. In den drei Monaten Oktober bis Dezember werde ein Erlös zwischen 3,93 Milliarden Dollar bis 4,27 Milliarden Dollar erwartet, teilte der Konzern am Dienstag in Dallas mit. Damit liegt die Umsatzprognose des Unternehmens unter der durchschnittlichen Erwartung der von Bloomberg befragten Experten. Auch das Gewinnziel für die letzten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres blieb hinter den Erwartungen zurück.

Im dritten Quartal stagnierte der Umsatz im Vergleich zu den drei Monaten davor auf einem Niveau von 4,5 Milliarden Dollar. Der Überschuss fiel mit 1,7 Milliarden Dollar ebenfalls so hoch wie im Vorquartal aus. Auch diese beiden Werte fielen enttäuschend aus.

Die zuletzt bereits stark unter Druck stehenden Aktien des Chipherstellers verlieren am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise 3,35 Prozent auf 142,00 US-Dollar.

/zb/he

DALLAS (dpa-AFX)