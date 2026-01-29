Textron: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Textron ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Textron die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Textron 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Textron im vergangenen Quartal 4,18 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Textron 3,61 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,12 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 4,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 14,80 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Textron einen Umsatz von 13,70 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at