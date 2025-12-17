Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
|
17.12.2025 08:48:05
Thai central bank cuts policy rate by 25 bps, as expected
The reduction is the fifth since October 2024, with rates down by a total of 125 basis pointsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
