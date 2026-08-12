Thai Wah legte Quartalsergebnis vor

Thai Wah hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,02 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,34 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,30 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at