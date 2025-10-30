Bitfarms Aktie
WKN DE: A2PMY9 / ISIN: CA09173B1076
30.10.2025 19:40:45
Thames Capital Loads Up on Bitfarms With 7 Million Shares
According to a recent SEC filing dated October 27, 2025, Thames Capital Management LLC disclosed a new position in Bitfarms (NASDAQ:BITF), acquiring approximately 7,033,331 shares during the quarter. The estimated trade value, calculated using the average quarterly price, was $19.83 million. This marks Bitfarms as a newly reported holding for the manager as of the September 30, 2025, reporting period.The new Bitfarms position accounts for 2.83% of THAMES Capital Management LLC's reported 13F assets under management.
11.08.25
11.08.25 Ausblick: Bitfarms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bitfarms Ltd Registered Shs
|3,44
|1,42%
