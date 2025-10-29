Hut 8 Aktie

Hut 8 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ES40 / ISIN: US44812J1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 16:03:24

Thames Capital Loads Up On Hut 8 Stock With a 720,587 Share Purchase

According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated October 28, 2025, Thames Capital Management established a new stake in Hut 8 (NASDAQ:HUT), purchasing 720,587 shares in Q3 2025. The estimated value of the new position was $25.1 million as of Sep. 30, 2025.This new position comprises 3.58% of the firm's 13F reportable assets under management as of Q3 2025.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hut 8 Corp Registered Shsmehr Nachrichten