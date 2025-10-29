Hut 8 Aktie
WKN DE: A3ES40 / ISIN: US44812J1043
29.10.2025 16:03:24
Thames Capital Loads Up On Hut 8 Stock With a 720,587 Share Purchase
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated October 28, 2025, Thames Capital Management established a new stake in Hut 8 (NASDAQ:HUT), purchasing 720,587 shares in Q3 2025. The estimated value of the new position was $25.1 million as of Sep. 30, 2025.This new position comprises 3.58% of the firm's 13F reportable assets under management as of Q3 2025.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
