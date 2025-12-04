NOW Aktie

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

The 1 Vanguard ETF That Warren Buffett's Recent Remarks Suggest He Would Buy Right Now

Warren Buffett is unquestionably one of the most famous investors in the world. For decades, people have flocked to Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) annual meetings to hear what he has to say about the market and the economy.During those meetings (and in many other venues), Buffett has long suggested that most people should take a much simpler approach to investing than he does: a set-it-and-forget strategy that focuses on large-cap U.S. equities via index funds.For example, at a press conference following Berkshire's 2007 annual meeting, Buffett said that "a very low-cost index is going to beat a majority of the amateur-managed money or professionally managed money." Which index is Buffett referring to? The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).
07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
