The 1 Vanguard ETF That Warren Buffett's Recent Remarks Suggest He Would Buy Right Now
Warren Buffett is unquestionably one of the most famous investors in the world. For decades, people have flocked to Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) annual meetings to hear what he has to say about the market and the economy.During those meetings (and in many other venues), Buffett has long suggested that most people should take a much simpler approach to investing than he does: a set-it-and-forget strategy that focuses on large-cap U.S. equities via index funds.For example, at a press conference following Berkshire's 2007 annual meeting, Buffett said that "a very low-cost index is going to beat a majority of the amateur-managed money or professionally managed money." Which index is Buffett referring to? The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
