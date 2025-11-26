|
26.11.2025 11:56:00
The 2026 COLA Is Set -- Here's the Good and Bad News for Social Security Recipients
Social Security enthusiasts and retirees have spent lots of time waiting for the 2026 cost-of-living adjustment (COLA) for Social Security benefits to be announced. Well, the number is out, and it's 2.8%.If you've been collecting, say, a $2,000 monthly benefit, you'll soon be getting $2,056 each month, which is a $56 bump. Over the course of a year, you'll be getting $672 more.If that doesn't look like much, you're right -- it's not a huge increase, though it's not out of the ordinary. Over long periods, inflation has averaged roughly 3% annually, and COLAs follow inflation. This increase, though, like others, is both good news and bad news for retirees.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
