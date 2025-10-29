Here Aktie

Here für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 01:09:22

The AI job cuts are here - or are they?

Amazon's latest cuts fed into anxiety about AI replacing workers. But some are sceptical that recent layoffs are a telling sign of how AI is affecting employment.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Heremehr Nachrichten