Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
29.10.2025 01:09:22
The AI job cuts are here - or are they?
Amazon's latest cuts fed into anxiety about AI replacing workers. But some are sceptical that recent layoffs are a telling sign of how AI is affecting employment.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!