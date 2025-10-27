Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
27.10.2025 12:54:00
The average new car price just surged past $50,000. How to shop for a loan so you don’t end up underwater.
As new-car prices have soared to a record high, borrowers are taking out riskier loans to make monthly payments more affordable.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
