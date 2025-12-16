NOW Aktie

NOW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 08:44:00

The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $1,000 Right Now

Warren Buffett retiring as Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) CEO won't mean that his influence will disappear overnight. The legendary investor will remain executive chairman of the conglomerate he has led for six decades.Importantly, investors can still get great ideas from the portfolio Buffett has built through the years, with some assistance from his trusted investment managers. Here are my picks for the best Buffett stocks to buy with $1,000 right now. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten

Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NOW Inc When Issued 11,80 -2,48% NOW Inc When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen