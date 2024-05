The Kansai Electric Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The Kansai Electric Power gab am 30.04.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 101,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 159,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,96 Prozent auf 1 061,31 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 178,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 51,700 JPY geschätzt. Der Umsatz war auf 1 159,15 Milliarden JPY geschätzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 495,16 JPY. Im Vorjahr waren 19,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,72 Prozent auf 4 059,38 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 951,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 349,67 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 4 052,90 Milliarden JPY festgelegt.

Redaktion finanzen.at