The Kraft Heinz Company Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Kraft Heinz Company Un hat am 01.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 31,74 Milliarden BRL – eine Minderung von 5,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,69 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at