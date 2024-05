The Laclede Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Laclede Group hat am 01.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 3,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Laclede Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,34 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,13 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Laclede Group 1,12 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,78 USD sowie einem Umsatz von 1,21 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at