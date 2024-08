The Lion Electric Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Lion Electric Company Registered hat sich am 31.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

The Lion Electric Company Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,81 Prozent zurück. Hier wurden 30,3 Millionen USD gegenüber 58,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at