The Madison Square Garden veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Madison Square Garden veröffentlichte am 13.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach -0,390 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 227,3 Millionen USD gegenüber 126,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,45 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei The Madison Square Garden ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 887,45 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,03 Milliarden USD ausgewiesen.

