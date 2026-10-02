RENAISSANCE Aktie
WKN: A0BK1Q / ISIN: JP3978800005
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02.10.2026 19:05:00
The Nuclear Renaissance Explained: 3 Ways to Invest
The nuclear renaissance has arrived. At least that's the opinion of a growing number of Wall Street firms.
"After decades of underinvestment, a convergence of generational technological breakthroughs, intensifying geopolitical competition, and the need for clean, dense, reliable power are positioning nuclear energy for a renaissance," concludes a report from Goldman Sachs.
The force behind nuclear's rise is clear.
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Nachrichten zu RENAISSANCE INC
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14.05.26
|EDF: Europe’s nuclear hope (Financial Times)
Analysen zu RENAISSANCE INC
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