The One Group Hospitality stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The One Group Hospitality lud am 15.03.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,170 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,56 Prozent auf 85,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The One Group Hospitality 88,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,225 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 340,86 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at