Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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08.06.2026 13:52:00
The One Market That Could Make or Break Tilray Stock
Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) has become known as a cannabis company. The company expanded its product offerings to include beverages such as beer, although Tilray's cannabis and wellness (hemp-based food) divisions combined for 38% of fiscal 2025 revenue (ended May 31).Given how crucial cannabis is to the company's results, investors considering investing in Tilray Brands' stock should understand the importance of markets outside the United States.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tilray Brands (ex Aphria)
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01.04.26
|Tilray-Aktie dennoch in Rot: Cannabis-Konzern meldet geringeren Verlust und überraschend starken Umsatz (finanzen.at)
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09.01.26
|Tilray-Aktie legt zu: Verluste eingegrenzt - Umsatzerwartungen übertroffen (finanzen.at)
Analysen zu Tilray Brands (ex Aphria)
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