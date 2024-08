The Peoples Insurance Company (Group) of China präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Peoples Insurance Company (Group) of China hat am 28.08.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,31 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Peoples Insurance Company (Group) of China noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 149,45 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 141,26 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

