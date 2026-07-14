SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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14.07.2026 13:30:00
The SEC Is Developing New Rules for Crypto. Here's Why Crypto Investors Should Pay Attention
On July 7, the Securities and Exchange Commission (SEC) announced a crypto regulation proposal for release this month on its 2026 agenda. The new rules would grant safe harbor from securities enforcement to decentralized finance (DeFi) platforms and tokenized securities trading.The proposal isn't yet published in full, as it's still under review by the White House, and there will be a public comment period before anything binding is issued. Crypto investors need to pay very close attention to how this shakes out -- the emerging shape looks favorable to crypto issuers.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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