Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
|
03.12.2025 14:21:12
The single-parent penalty: why do they get such a poor deal on family tickets?
Major attractions often don’t take lone-parent families into account in their pricing structures, making days out more expensiveI’m frequently irked by family tickets – as a parent of an only child there’s rarely a deal to be had for my circumstances. But at least in my set-up there are two adults. In families with only one earner it must be especially frustrating to be charged as much as a family where there are two.Vaila McClure from the charity Gingerbread, which campaigns for lone parents, says they are often low earners and have pressures on their finances. “So many single-parent families really struggle to afford to go out,” she says. “Single-parent families shouldn’t be overlooked – they are still part of society. Money shouldn’t be a barrier for them because of unfair ticket pricing.” Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
