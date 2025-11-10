NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
10.11.2025 09:50:00
The Smartest Retail Stock to Buy With $500 Right Now
The tech-fueled bull market has lasted for over three years, but not every sector is participating. Several leading retail brands have sunk sharply over the past year. Several problems can be to blame, like tariffs, a soft labor market, and weak consumer spending.Target (NYSE: TGT) has navigated much worse economic problems in its century-long operating history. Nonetheless, it is one of the hardest-hit retail stocks, making it a compelling buy for value investors. If you're loaded up on growth stocks and looking to allocate some extra cash to better values, Target and its high dividend yield could hit the bullseye for you.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,30
|-1,74%