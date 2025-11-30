NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
30.11.2025 17:00:00
The Smartest Technology Stock to Buy With $1,000 Right Now
Investing in technology companies can be a great way to generate strong long-term returns. There are some very disruptive, innovative, and dominant businesses in this sector, and investors would be wise to take a closer look to find any potential opportunities. With that being said, here's the smartest tech stock to buy with $1,000 right now.Image source: Alphabet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
|
27.11.25
|UK boards now more forceful on CEO pay, LSE boss says (Financial Times)
|
24.11.25
|What US hedge funds are shorting right now (Financial Times)
|
24.11.25