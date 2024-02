The St Joe: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The St Joe präsentierte am 22.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,33 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat The St Joe in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 54,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 389,29 Millionen USD im Vergleich zu 252,32 Millionen USD im Vorjahr.

