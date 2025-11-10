Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
10.11.2025 10:30:00
The Stock Market Is at All-Time Highs, but This Hidden Indicator Says Caution Ahead
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC), and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) are trading at levels that hover right around all-time highs.^SPX data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!