Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
03.12.2025 17:57:00
The Supreme Court’s ruling on Trump’s tariffs is looming. His Treasury chief says this is the backup plan to keep them going.
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent on Wednesday expressed confidence that the Supreme Court will rule in favor of the Trump administration’s many country-specific tariffs, while also saying administration officials are ready to maintain the levies through other avenues.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
