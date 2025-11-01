Staples Aktie
The Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) Offers Broader Diversification Than the iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK)
The Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) and the iShares US Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) both aim to capture the performance of leading U.S. consumer staples companies. While their sector focus is similar, differences in cost, diversification, and portfolio tilt may sway investors comparing these two options.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; figures use five-year weekly returns.VDC is more affordable, with a 0.09% fee (as of 2025-10-27), undercutting IYK by 0.29 percentage points. IYK does offer a slightly higher dividend yield, which may appeal to income-focused investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
