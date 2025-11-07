The Wendy's Aktie
WKN DE: A1JB8H / ISIN: US95058W1009
|
07.11.2025 13:22:31
The Wendy's Company Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - The Wendy's Company (WEN) revealed a profit for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $50.2 million, or $0.25 per share. This compares with $44.3 million, or $0.23 per share, last year.
Excluding items, The Wendy's Company reported adjusted earnings of $50.1 million or $0.25 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.20 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 3.1% to $566.7 million from $549.5 million last year.
The Wendy's Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $50.2 Mln. vs. $44.3 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.23 last year. -Revenue: $566.7 Mln vs. $549.5 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $0.82 to $0.89
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Wendy's Comehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: The Wendys präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: The Wendys präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: The Wendys stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: The Wendys legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu The Wendy's Comehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|The Wendy's Co
|7,67
|0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.